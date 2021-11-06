Экс-помощник Конте может возглавить "Спартак"

Теги спартак москвапаоло ванолиантонио контеруй витория

Экс-помощник Конте может возглавить "Спартак"

Фото твиттер Azzurri

Московский "Спартак" определил ещё одного кандидата на замену действующему наставнику Рую Витории.

По информации "СЭ", "красно-белых" может возглавить Паоло Ваноли, который известен по совместной работе с Антонио Конте.

Сообщается, что "Спартак" уже проводит консультации с итальянским специалистом. Его назначение, возможно, состоится в январе.

Ваноли входил в тренерский штаб Конте в "Челси" и "Интере", а вот с "Тоттенхэмом" он контракт не подписал.

Спартаковцы занимают 9-е место в таблице РПЛ после 13 туров. Кроме того, команда находится на грани вылета из Лиги Европы.

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