Экс-помощник Моуринью объяснил, почему Месси может перейти в "Интер"

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Экс-помощник Моуринью объяснил, почему Месси может перейти в "Интер"

Жозе Мораиш, член тренерского штаба Жозе Моуринью в "Интере", рассказал, кто может убедить капитана "Барселоны" Лионеля Месси перейти в миланский клуб.

"Думаю, переход возможен. Знаете почему? Потому что у "Интера" есть Хавьер Дзанетти. Он притягивает к себе аргентинских футболистов. Дзанетти способен убедить такого игрока, как Месси, если он захочет принять новый вызов. Все аргентинцы, присоединившиеся к "Интеру", демонстрируют великолепную игру и приносят клубу успех. Я считаю, что Месси может быть одним из них", - приводит слова Мораиша beIN Sports.

Напомним, что у 32-летнего Месси в следующем году истекает контракт с "Барсой" и он пока не спешит его продлевать.

Что касается Дзанетти, то он занимает пост вице-президента "Интера".

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