Экс-помощник Моуринью возглавил "Бирмингем"

"Бирмингем" на своём официальном сайте объявил о назначении Айтора Каранки на пост главного тренера.

46-летний испанец заключил с английским клубом контракт, рассчитанный на три года.

Каранка известен по работе в тренерском штабе Жозе Моуринью в мадридском "Реале" в период с 2010 по 2013 год.

"Бирмингем" провалил минувший сезон, едва не вылетев из Чемпионшипа - итоговое 20-е место из 24-х.

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