Экс-помощник Зидана: "Мбаппе должен играть в "Реале"

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Экс-помощник Зидана: "Мбаппе должен играть в "Реале"

Фото твиттер ПСЖ

Давиде Беттони, бывший ассистент экс-наставника "Реала" Зинедина Зидана, высказался по поводу возможного перехода нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в королевский клуб.

"Будет хорошо, если "Реал" подпишет Мбаппе. Килиан всегда говорил, что мечтает о "Реале", а клуб мечтает о нём. Атакующее трио Винисиус - Бензема - Мбаппе - это мечта. Мбаппе на вершине уже два-три года. Он, Холанд и Винисиус - главные игроки будущего. Такие футболисты должны играть в "Реале", - сказал Беттони.

Есть вероятность, что 23-летний француз присоединится к "сливочным" в июне следующего года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 24 матча, забил 15 голов и сделал 15 ассистов.

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