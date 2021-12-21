Экс-помощник Зидана: "Мбаппе должен играть в "Реале"
Фото твиттер ПСЖ
Давиде Беттони, бывший ассистент экс-наставника "Реала" Зинедина Зидана, высказался по поводу возможного перехода нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в королевский клуб.
"Будет хорошо, если "Реал" подпишет Мбаппе. Килиан всегда говорил, что мечтает о "Реале", а клуб мечтает о нём. Атакующее трио Винисиус - Бензема - Мбаппе - это мечта. Мбаппе на вершине уже два-три года. Он, Холанд и Винисиус - главные игроки будущего. Такие футболисты должны играть в "Реале", - сказал Беттони.
Есть вероятность, что 23-летний француз присоединится к "сливочным" в июне следующего года на правах свободного агента.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 24 матча, забил 15 голов и сделал 15 ассистов.
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|Гранада
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Эспаньол
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