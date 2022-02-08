Экс-помощник Зидана может возглавить "Бордо"
Фото: твиттер Madrid Xtra/Автор неизвестен
Давид Беттони, бывший ассистент Зинедина Зидана, может возглавить "Бордо", сообщает издание L'Equipe.
По сведениям источника, руководство французского клуба рассматривает кандидатуру Беттони после увольнения Владимира Петковича.
50-летний Беттони работал с Зиданом на протяжении всей карьеры Зинедине мадридском "Реале".
"Бордо", набрав в 20 турах 23 очка, находится в зоне вылета Лиги 1, занимая 19-е место.
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