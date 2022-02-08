Экс-помощник Зидана может возглавить "Бордо"

Теги бордозинедин зидандавид беттони

Экс-помощник Зидана может возглавить "Бордо"

Фото: твиттер Madrid Xtra/Автор неизвестен

Давид Беттони, бывший ассистент Зинедина Зидана, может возглавить "Бордо", сообщает издание L'Equipe.

По сведениям источника, руководство французского клуба рассматривает кандидатуру Беттони после увольнения Владимира Петковича.

50-летний Беттони работал с Зиданом на протяжении всей карьеры Зинедине мадридском "Реале".

"Бордо", набрав в 20 турах 23 очка, находится в зоне вылета Лиги 1, занимая 19-е место.

Не пропустите: Роналду и Зидан могут воссоединиться в ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко

Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов