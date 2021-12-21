Экс-помощник Зидана рассказал о будущем тренера

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Экс-помощник Зидана рассказал о будущем тренераФото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Давид Беттони, работавший ассистентом Зинедина Зидана в его в тренерском штабе мадридского "Реала", рассказал о планах на будущее французского специалиста.

– Может ли Зидан возглавить ПСЖ или его связь с "Марселем" слишком важна?

– Я не знаю, я не говорил с ним о его следующей работе. Он сказал, что собирается взять отпуск на год.

Я очень хорошо знаю Зизу, и он не думает об этом. Я знаю, что он сейчас со своей семьей, и когда он будет готов, то выслушает предложения. И мы посмотрим, кто захочет его подписать.

Я думаю, что он открыт для любых вариантов, и он сам решит, подходит ли ему определенный клуб: есть ли что-то, что ему не нравится, конкурентоспособна ли команда.

Есть много факторов, и мы увидим в конце сезона, куда он пойдет, будет ли он тренировать какую-либо команду, – сказал Беттони.

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