Экс-президент "Барселоны" Бартомеу отпущен под залог

Суд определился с мерой пресечения для бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, которого арестовали накануне.

По информации Marca, 58-летнего менеджера выпустили под залог после ночи, проведённой в полицейском участке.

Экс-руководитель "блауграны" отказался давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Ранее сообщалось, что Бартомеу арестован за то, что на клубные средства нанимал компанию, которая занималась очернением имиджа ведущих игроков "Барселоны" в социальных сетях.

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