Экс-президент "Барселоны" Бартомеу отпущен под залог

1 Теги барселонажозеп мария бартомеу

Экс-президент "Барселоны" Бартомеу отпущен под залог

Суд определился с мерой пресечения для бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, которого арестовали накануне.

По информации Marca, 58-летнего менеджера выпустили под залог после ночи, проведённой в полицейском участке.

Экс-руководитель "блауграны" отказался давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Ранее сообщалось, что Бартомеу арестован за то, что на клубные средства нанимал компанию, которая занималась очернением имиджа ведущих игроков "Барселоны" в социальных сетях.

Не пропустите: Лапорта отреагировал на новость об аресте Бартомеу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Невинный человек отпущен.Это правильно.Сейчас займёмся настоящим коррупционером - Лео Андресом Кучитини Месси.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов