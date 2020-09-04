Экс-президент "Барселоны" Гаспар сравнил Месси с Ди Стефано

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Экс-президент "Барселоны" Гаспар сравнил Месси с Ди Стефано

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказался по поводу решения нападающего Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.

"Лео - история "Барселоны". Сегодня он вписал свое имя. Он достиг такого же уровня, как Альфредо Ди Стефано для "Реала". Он честно сказал, что мог пойти в суд, но не стал этого делать из-за любви к клубу. "Барса" - его жизнь", - сказал Гаспар.

Контракт игрока с "сине-гранатовыми" истекает в июне 2021 года. Месси хотел его расторгнуть в одностороннем порядке, но боссы клуба не пошли ему навстречу, отметив, что он может уйти только после выплаты полной суммы отступных в размере 700 миллионов евро.

33-летний форвард является воспитанником "Барсы", он сыграл 731 матч, забил 634 гола и сделал 285 ассистов.

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