Экс-президент "Барселоны" Гаспар сравнил Месси с Ди Стефано
Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказался по поводу решения нападающего Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.
"Лео - история "Барселоны". Сегодня он вписал свое имя. Он достиг такого же уровня, как Альфредо Ди Стефано для "Реала". Он честно сказал, что мог пойти в суд, но не стал этого делать из-за любви к клубу. "Барса" - его жизнь", - сказал Гаспар.
Контракт игрока с "сине-гранатовыми" истекает в июне 2021 года. Месси хотел его расторгнуть в одностороннем порядке, но боссы клуба не пошли ему навстречу, отметив, что он может уйти только после выплаты полной суммы отступных в размере 700 миллионов евро.
33-летний форвард является воспитанником "Барсы", он сыграл 731 матч, забил 634 гола и сделал 285 ассистов.
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|20
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|20
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|Эйбар
|20
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|20
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