Экс-президент "Барселоны" назвал сумму, которую ПСЖ требовал за Неймара

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Экс-президент "Барселоны" назвал сумму, которую ПСЖ требовал за Неймара

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар раскрыл некоторые детали переговоров между каталонским клубом и ПСЖ по поводу трансфера форварда Неймара.

"Перед дедлайном ПСЖ запросил 300 миллионов евро. Подписать Неймара стало невозможно, несмотря на его исключительность. "Барселона" действительно приложила огромные усилия для его возвращения", - цитирует Гаспара Cadena SER.

Напомним, что в 2017 году ПСЖ купил Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Сам бразилец летом давил на руководство парижан, желая вернуться на "Камп Ноу", но столичный клуб отказался идти на уступки.

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