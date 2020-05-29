Экс-президент "Барселоны": "Неймар - второй в мире после Месси"

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель высказался об уровне нападающего ПСЖ Неймара и перспективах его возвращения в каталонский клуб.

"Будь я президентом "Барсы", однозначно попытался бы подписать Неймара. Он второй лучший игрок в мире после Месси и идеально вписывается в клубную философию. Но, учитывая опыт работы с бразильцем, я бы заключил с ним два контракта: один - спортивный, а второй - с прописанными аспектами поведения", - цитирует Роселя Marca.

Напомним, что Неймар выступал за "сине-гранатовых" с 2013 по 2017 год, сыграл 186 матчей, забил 105 голов и сделал 71 ассист.

28-летний форвард не скрывает своего желания вернуться на "Камп Ноу", однако ПСЖ его не отпускает. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

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