Экс-президент "Барселоны" обвинил "Атлетико" в лицемерии

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Экс-президент "Барселоны" обвинил "Атлетико" в лицемерии

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар подверг критике "Атлетико" за их манеру ведения переговоров по трансферу нападающего Антуана Гризманна.

"Барселона" вела себя корректно и добросовестно. А вот со стороны "Атлетико" исходит слишком много лицемерия в этом вопросе. "Барса" заплатит столько, сколько нужно. Трансфер осуществится. В футболе можно простить всё, кроме "дела Фигу". Но ситуация с Гризманном не имеет к нему ни малейшего отношения", - сказал Гаспар.

По некоторым данным, "блауграна" договорилась с Гризманном ещё в марте, хотя не имела права вести с футболистом переговоры без разрешения "Атлетико".

Летом каталонский клуб попытался добиться рассрочки в оплате сделки, однако "матрасники" ответили категорическим отказом. Покупка француза обойдётся "сине-гранатовым" в 120 миллионов евро. С налогами сумма может вырасти до 145 миллионов.

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