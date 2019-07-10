Экс-президент "Барселоны" обвинил "Атлетико" в лицемерии
Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар подверг критике "Атлетико" за их манеру ведения переговоров по трансферу нападающего Антуана Гризманна.
"Барселона" вела себя корректно и добросовестно. А вот со стороны "Атлетико" исходит слишком много лицемерия в этом вопросе. "Барса" заплатит столько, сколько нужно. Трансфер осуществится. В футболе можно простить всё, кроме "дела Фигу". Но ситуация с Гризманном не имеет к нему ни малейшего отношения", - сказал Гаспар.
По некоторым данным, "блауграна" договорилась с Гризманном ещё в марте, хотя не имела права вести с футболистом переговоры без разрешения "Атлетико".
Летом каталонский клуб попытался добиться рассрочки в оплате сделки, однако "матрасники" ответили категорическим отказом. Покупка француза обойдётся "сине-гранатовым" в 120 миллионов евро. С налогами сумма может вырасти до 145 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32