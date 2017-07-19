Экс-президент "Барселоны" рассказал, как ПСЖ мстит каталонскому клубу за интерес к Верратти

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар выразил мнение, что слухи о переходе Неймара в ПСЖ являются местью парижан, которые недовольны интересом "сине-гранатовых" к Марко Верратти.

"Неймар не покинет "Барселону". Я думаю, что руководство ПСЖ обижено тем, что "Барселона" пыталась заполучить их игрока. А волна вокруг Неймара - это простое возмездие. Они пытаются создать шумиху вокруг него" - сказал функционер.

Напомним, что Гаспар может возглавить Федерацию футбола Испании. | http://soccernews.ru