Экс-президент "Барселоны" Росель раскритиковал каталонские СМИ

Теги барселонакике сетьен

Экс-президент "Барселоны" Росель раскритиковал каталонские СМИ

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель жёстко отреагировал на публикации в каталонских медиа о возможной отставке главного тренера "сине-гранатовых" Кике Сетьена.

"Думаю, это ложь. Насколько мне известно, клуб не собирается увольнять тренера. Зачем каталонским СМИ писать об этом, если это неправда? Мы вредим сами себе. Мы стреляем себе в ногу. Иногда худшая вещь для каталонца - это другой каталонец. Мы кормим врага", - цитирует Роселя Sport.es.

Ранее сообщалось, что "Барса" собирается расстаться с Сетьеном по окончании нынешнего сезона, однако его могут уволить и раньше, если команда продолжит терять очки в Примере.

СМИ также писали, что возглавить "блауграну" на временной основе может наставник "Барселоны Б" Хавьер Гарсия Пимьента.

Не пропустите: Руководство "Барселоны" провело встречу с Сетьеном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония

У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов