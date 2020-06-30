Экс-президент "Барселоны" Росель раскритиковал каталонские СМИ
Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель жёстко отреагировал на публикации в каталонских медиа о возможной отставке главного тренера "сине-гранатовых" Кике Сетьена.
"Думаю, это ложь. Насколько мне известно, клуб не собирается увольнять тренера. Зачем каталонским СМИ писать об этом, если это неправда? Мы вредим сами себе. Мы стреляем себе в ногу. Иногда худшая вещь для каталонца - это другой каталонец. Мы кормим врага", - цитирует Роселя Sport.es.
Ранее сообщалось, что "Барса" собирается расстаться с Сетьеном по окончании нынешнего сезона, однако его могут уволить и раньше, если команда продолжит терять очки в Примере.
СМИ также писали, что возглавить "блауграну" на временной основе может наставник "Барселоны Б" Хавьер Гарсия Пимьента.
Не пропустите: Руководство "Барселоны" провело встречу с Сетьеном. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14