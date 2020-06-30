Экс-президент "Барселоны" Росель раскритиковал каталонские СМИ

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель жёстко отреагировал на публикации в каталонских медиа о возможной отставке главного тренера "сине-гранатовых" Кике Сетьена.

"Думаю, это ложь. Насколько мне известно, клуб не собирается увольнять тренера. Зачем каталонским СМИ писать об этом, если это неправда? Мы вредим сами себе. Мы стреляем себе в ногу. Иногда худшая вещь для каталонца - это другой каталонец. Мы кормим врага", - цитирует Роселя Sport.es.

Ранее сообщалось, что "Барса" собирается расстаться с Сетьеном по окончании нынешнего сезона, однако его могут уволить и раньше, если команда продолжит терять очки в Примере.

СМИ также писали, что возглавить "блауграну" на временной основе может наставник "Барселоны Б" Хавьер Гарсия Пимьента.

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