Экс-президент "Барселоны" Росель рассказал, как ему выдали презервативы и вазелин в тюрьме

Экс-президент "Барселоны" Сандро Росель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.

Напомним, предприниматель был арестован в мае 2017 года по обвинению в отмывании денег. В 2019 году он вышел на свободу, так как был оправдан.

"Помню, мне дали четыре презерватива и пакетик вазелина, когда я только прибыл. Я немного взволновался. В тюрьме ты либо умираешь, либо становишься сильнее.

Моя жена очень сильная, она стала главной опорой и столпом выносливости. Это я могу сказать и о своих друзьях и родителях", - рассказал Росель.

Всего в тюрьме Росель провел 643 дня.

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