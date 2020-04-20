Экс-президент "Барселоны" Росель рассказал, как ему выдали презервативы и вазелин в тюрьме

7 Теги барселона

Экс-президент "Барселоны" Росель рассказал, как ему выдали презервативы и вазелин в тюрьме

Экс-президент "Барселоны" Сандро Росель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.

Напомним, предприниматель был арестован в мае 2017 года по обвинению в отмывании денег. В 2019 году он вышел на свободу, так как был оправдан.

"Помню, мне дали четыре презерватива и пакетик вазелина, когда я только прибыл. Я немного взволновался. В тюрьме ты либо умираешь, либо становишься сильнее.

Моя жена очень сильная, она стала главной опорой и столпом выносливости. Это я могу сказать и о своих друзьях и родителях", - рассказал Росель.

Всего в тюрьме Росель провел 643 дня.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Для него на тот момент это не было новизной))Сандро же в Барсе до этого работал))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Это же стандартный набор , который выдают каждому новичку в Барсе.))Эту традицию ввёл в Барсу обтруханный гном))(Получается Барселона как тюрьма?)Ну вы понимаете зачем)))

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шнюк
шнюк

Сказало обтруханное ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты не поверишь!))))но у тебя на этом аккаунте один и тот же коммент ,который использовал 30 раз!)Почему тебя ещё не забанили,клон ?

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шнюк
шнюк

Сказало обтруханное ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Креатив.Знаешь значение этого слова?

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шнюк
шнюк

Сказало обтруханное ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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