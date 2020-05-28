Экс-президент "Барселоны" считает, что сезон Примеры завершили бы досрочно в случае лидерства "Реала"

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Экс-президент "Барселоны" считает, что сезон Примеры завершили бы досрочно в случае лидерства "Реала"

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар пожаловался на несправедливое отношение к каталонскому клубу.

"Если бы "Реал" лидировал перед паузой, то Ла Лигу завершили бы досрочно. "Барселону" недостаточно уважают, хорошо продаются лишь негативные новости о клубе", - цитирует Гаспара AS.

Напомним, что "сине-гранатовые" опережают "Реал" в турнирной таблице чемпионата Испании на 2 очка. Причём "сливочные" упустили лидерство в последнем туре перед вынужденным перерывом.

Также стоит отметить, что власти уже разрешили возобновить футбольный сезон с 8 июня.

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