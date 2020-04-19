Экс-президент "Барселоны": "Уверен, Месси хочет, чтобы Неймар вернулся в "Барселону"
Экс-президент "Барселоны" Сандро Росель заявил, что в каталонский клуб вернется форвард ПСЖ Неймар. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
"Я не сомневаюсь, что Неймар снова будет играть за "Барселону". Уверен, Месси хочет, чтобы Неймар вернулся в команду" «Не сомневаюсь, Неймар вновь будет играть за „Барселону“. Уверен, Месси хочет видеть его в команде. Месси - лучший игрок в истории футбола. Он очень умен, поэтому хочет, чтобы такие прекрасные игроки выступали с ним в одной команде и завоевывали титулы", - сказал Росель.
Неймар покинул "Барселону" в 2017 году, перейдя в ПСЖ за 222 миллиона евро. За это время 27-летний футболист провел 80 матчей за парижан, забив 69 голов и сделав 39 голевых передач. Контракт игрока с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.
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|Команда
|М
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
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|Гранада
|19
|27
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|Бетис
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|12
|Леванте
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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