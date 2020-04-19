Экс-президент "Барселоны": "Уверен, Месси хочет, чтобы Неймар вернулся в "Барселону"

Экс-президент "Барселоны" Сандро Росель заявил, что в каталонский клуб вернется форвард ПСЖ Неймар. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



"Я не сомневаюсь, что Неймар снова будет играть за "Барселону". Уверен, Месси хочет, чтобы Неймар вернулся в команду" «Не сомневаюсь, Неймар вновь будет играть за „Барселону“. Уверен, Месси хочет видеть его в команде. Месси - лучший игрок в истории футбола. Он очень умен, поэтому хочет, чтобы такие прекрасные игроки выступали с ним в одной команде и завоевывали титулы", - сказал Росель.



Неймар покинул "Барселону" в 2017 году, перейдя в ПСЖ за 222 миллиона евро. За это время 27-летний футболист провел 80 матчей за парижан, забив 69 голов и сделав 39 голевых передач. Контракт игрока с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ требует включения трёх игроков "Барселоны" в сделку по Неймару| http://soccernews.ru