Экс-президент "Барселоны" высказался о зарплате Месси
Экс-президент "Барселоны" Жоан Гаспар поделился мнением о высокой зарплате Лионеля Месси.
"Вокруг Месси слишком много шума. Многие не понимают, что благодаря ему были проданы тысячи футболок. Благодаря его влиянию клуб резко прибавил популярности в Китае, Африке, Америке. Меня удивляет, что люди считают, будто Месси много получает, учитывая, как много он дал нам. С экономической точки зрения он принес клубу почти вдвое больше.
Мне жаль слышать, что Месси разрушил "Барсу", так как это неправда. Во всем виноват не кто иной, как мистер коронавирус. Все стрелы должны быть направлены в него, так как экономика клубов подорвана из-за пандемии.
Счастье дорого стоит, и Месси дал нам понять, что это бесценно. Каталонцы счастливы, мы хотим, чтобы Месси завершил карьеру здесь. Не понимаю, почему критикуются некоторые пункты, вроде бонуса за лояльность. Такое было всегда", - приводит слова Гаспара Marca.
Ранее сообщалось, что Месси за четыре года по контракту получит около 500 миллионов евро.
Читайте также: Испанский министр: "Я шокирован суммой контракта Месси". | http://soccernews.ru
главное
-
Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску"
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу", "РБ Лейпциг" и "Байер" разгромили своих соперников
-
"Аталанта" Миранчука упустила победу над "Торино", ведя 3:0
-
"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ
-
"Спартак" одержал волевую победу над солигорским "Шахтёром" в товарищеской игре
Лента новостей
-
Зидан прокомментировал победу над "Уэской"
-
Агент Новиков рассказал, что в свое время Гончаренко мог возглавить "Спартак"
-
1
Роналду - лидер Серии А по результативным действиям с момента своего дебюта в Италии
-
"Лорьян" минимально переиграл "Реймс"
-
Артета прокомментировал поражение "Арсенала" от "Астон Виллы"
-
РПЛ показала лучшие голы завершившего карьеру Мовсисяна
-
Виллаш-Боаш со скандалом покинул "Марсель", или почему экс-тренер "Зенита" стал настоящим "острословом" во Франции!
-
Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску"
-
"Ньюкасл" в результативном матче одолел "Саутгемптон", "Бернли" и "Брайтон" не выявили победителя
-
1
Экс-президент "Барселоны" высказался о зарплате Месси
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу", "РБ Лейпциг" и "Байер" разгромили своих соперников
-
"Сочи" может арендовать защитника "Зенита"
-
"Аталанта" Миранчука упустила победу над "Торино", ведя 3:0
-
"Ювентус" не утратил интереса к Дзаньоло
-
Промес отреагировал на то, что Джикия ждёт его возвращения в "Спартак"
-
"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Лидса"
-
"Гранада" в компенсированное время вырвала ничью у "Леванте"
-
Неймар не участвовал в тренировке из-за проблем с желудком. Вчера у бразильца был день рождения
-
Капелло оценил дебют Кокорина за "Фиорентину"
-
"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14