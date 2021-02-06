Экс-президент "Барселоны" высказался о зарплате Месси

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Экс-президент "Барселоны" высказался о зарплате Месси

Экс-президент "Барселоны" Жоан Гаспар поделился мнением о высокой зарплате Лионеля Месси.

"Вокруг Месси слишком много шума. Многие не понимают, что благодаря ему были проданы тысячи футболок. Благодаря его влиянию клуб резко прибавил популярности в Китае, Африке, Америке. Меня удивляет, что люди считают, будто Месси много получает, учитывая, как много он дал нам. С экономической точки зрения он принес клубу почти вдвое больше.

Мне жаль слышать, что Месси разрушил "Барсу", так как это неправда. Во всем виноват не кто иной, как мистер коронавирус. Все стрелы должны быть направлены в него, так как экономика клубов подорвана из-за пандемии.

Счастье дорого стоит, и Месси дал нам понять, что это бесценно. Каталонцы счастливы, мы хотим, чтобы Месси завершил карьеру здесь. Не понимаю, почему критикуются некоторые пункты, вроде бонуса за лояльность. Такое было всегда", - приводит слова Гаспара Marca.

Ранее сообщалось, что Месси за четыре года по контракту получит около 500 миллионов евро.

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