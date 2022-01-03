Экс-президент "Баварии" рассказал о сорвавшемся переходе Рибери в "Реал"
Бывший президент "Баварии" Ули Хенесс признался, что 12 лет назад ему удалось убедить вингера Франка Рибери не уходить в "Реал".
"В 2010 году агенты Рибери почти продали его в "Реал". Мы пригласили Франка и его жену Вахибу на ужин. У нас был отличный вечер и около полуночи Вахиба сказала: "Франк, мы остаёмся в Мюнхене", - цитирует Хенесса Mundo Deportivo.
Рибери выступал за "Баварию" с 2007 по 2019 год, провёл 406 матчей, забил 116 голов и отдал 129 ассистов.
Сейчас француз играет за "Салернитану". Его контракт с итальянским клубом истекает в конце июня.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20