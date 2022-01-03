Экс-президент "Баварии" рассказал о сорвавшемся переходе Рибери в "Реал"

Фото инстаграм Франка Рибери

Бывший президент "Баварии" Ули Хенесс признался, что 12 лет назад ему удалось убедить вингера Франка Рибери не уходить в "Реал".

"В 2010 году агенты Рибери почти продали его в "Реал". Мы пригласили Франка и его жену Вахибу на ужин. У нас был отличный вечер и около полуночи Вахиба сказала: "Франк, мы остаёмся в Мюнхене", - цитирует Хенесса Mundo Deportivo.

Рибери выступал за "Баварию" с 2007 по 2019 год, провёл 406 матчей, забил 116 голов и отдал 129 ассистов.

Сейчас француз играет за "Салернитану". Его контракт с итальянским клубом истекает в конце июня.

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