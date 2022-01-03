Экс-президент "Баварии" рассказал о сорвавшемся переходе Рибери в "Реал"

Теги бавария мюнхенреал мадридфранк рибери

Экс-президент "Баварии" рассказал о сорвавшемся переходе Рибери в "Реал"

Фото инстаграм Франка Рибери

Бывший президент "Баварии" Ули Хенесс признался, что 12 лет назад ему удалось убедить вингера Франка Рибери не уходить в "Реал".

"В 2010 году агенты Рибери почти продали его в "Реал". Мы пригласили Франка и его жену Вахибу на ужин. У нас был отличный вечер и около полуночи Вахиба сказала: "Франк, мы остаёмся в Мюнхене", - цитирует Хенесса Mundo Deportivo.

Рибери выступал за "Баварию" с 2007 по 2019 год, провёл 406 матчей, забил 116 голов и отдал 129 ассистов.

Сейчас француз играет за "Салернитану". Его контракт с итальянским клубом истекает в конце июня.

Не пропустите: Ули Хенесс высказался о защите прав человека в Катаре. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"

Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов