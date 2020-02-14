Экс-президент ЦСКА: "Перед финалом Кубка 2000 года давали с "Локомотивом" арбитру по 5 тысяч долларов, чтобы судил честно"

Бывший президент ЦСКА Шахруди Дадаханов рассказал скандальную историю, связанную с судейством в финале Кубка России 2000 года.

"Возможно, не подам руку Левникову-старшему. На него обида осталась. Что за матч? 2000 год, ЦСКА - "Локомотив", финал Кубка. С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива" сразу договорились: перед игрой даём Левникову по пять тысяч долларов. Чтобы судил честно. А он... Уже на 12-й минуте удалил Максима Бокова! Фол был, но на красную не тянул. Левников вполне мог ограничиться жёлтой. Были у него ещё ляпы. Мы подали протест, экспертно-судейская комиссия признала нашу правоту, Левникова от работы отстранили", - сказал Дадаханов.

Основное время финального матча Кубка России-2000 завершилось ничьей 1:1, а в овертаймах "железнодорожники" победили со счётом 2:1.

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