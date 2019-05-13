Экс-президент "Енисея": "Клуб опозорился на всю страну скандалом с Аленичевым"

Бывший президент красноярского клуба "Енисей" Виктор Кардашов прокомментировал вылет команды из Российской Премьер-Лиги в ФНЛ. Об этом пишет Sport24.

"Мы получили опыт выступления в Премьер-лиге, но "Енисей" опозорился на всю страну внутриклубным скандалом с Аленичевым. Такого конфликта я давно не припомню в российском футболе. Поэтому надо разбираться и проанализировать все, проблем у "Енисея" достаточно много. Сейчас из команды уйдет ряд футболистов, и могут быть сложности в ФНЛ. Многие футболисты не останутся, а у "Енисея" немного времени, чтобы подготовиться к новому сезону", - сказал Кардашов.

Напомним, "Енисей" после разгромного поражения от "Краснодара" (0:4) потерял возможность задержаться в РПЛ. Команда за 28 туров набрала 19 очков.

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