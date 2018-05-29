Экс-президент "Эспаньола" советует "Реалу" продать Роналду

Бывший президент "Эспаньола" Жоан Коллет советует мадридскому "Реалу" продать нападающего Криштиану Роналду.

"К Роналду относится всё, что начинается с приставки "эго": эгоизм, эгоцентризм и так далее. Криштиану хочет играть до 41 года и оставаться самым высокооплачиваемым футболистом. Если клуб повысит Роналду зарплату, это превратится в проблему. Я бы позволил ему уйти" - приводит слова Коллета A Bola.

Напомним, что 33-летний Роналду грозит уходом из "Реала", если ему не предложат новый контракт со значительным повышением зарплаты.

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