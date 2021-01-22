Экс-президент ФИФА Блаттер более недели провел в искусственной коме

Теги фифайозеф блаттер

Экс-президент ФИФА Блаттер более недели провел в искусственной коме

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер более недели провел в искусственной коме после операции на сердце.

"Доктора положительно оценивают его состояние, однако впереди еще долгий путь. В сумме он находился более недели в искусственной коме и не мог разговаривать", - приводит слова его дочери Коринн Associated Press.

Напомним, что 84-летний Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год. Его отстранили от футбольной деятельности на 8 лет из-за коррупции. В 2016 году срок его отстранения был сокращен на два года.

Читайте также: Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 21 января

Главные новости дня: 21 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов