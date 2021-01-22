Экс-президент ФИФА Блаттер более недели провел в искусственной коме
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер более недели провел в искусственной коме после операции на сердце.
"Доктора положительно оценивают его состояние, однако впереди еще долгий путь. В сумме он находился более недели в искусственной коме и не мог разговаривать", - приводит слова его дочери Коринн Associated Press.
Напомним, что 84-летний Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год. Его отстранили от футбольной деятельности на 8 лет из-за коррупции. В 2016 году срок его отстранения был сокращен на два года.
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|Иран
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