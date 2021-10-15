Экс-президент ФИФА допускает, что ЧМ в Катаре был "куплен"

Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился воспоминаниями о 2010 годе, когда Катар получил право на проведение ЧМ-2022.

"ФИФА не была коррумпирована. Люди в ФИФА – были. Давал ли Катар взятки за проведение чемпионата мира? Не знаю, не видел. Но в случае с получением права на проведение чемпионата мира возможно все.

Я живу в мире с самим собой и со всей планетой, но не со своим преемником. Он выступил против меня, это несправедливо.

За неделю до назначения страны-хозяйки мне позвонил Мишель Платини. Он сказал, что его попросили проголосовать за Катар. Мишель должен был сказать отказать своему президенту. Он сделал бы что-то хорошее для мира, а не для отдельной страны", – сказал Блаттер в документальном фильме "Человек, который продал чемпионат мира", транслировавшемся на Discovery+.

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