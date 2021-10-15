Экс-президент ФИФА допускает, что ЧМ в Катаре был "куплен"

Теги фифайозеф блаттер

Экс-президент ФИФА допускает, что ЧМ в Катаре был "куплен"Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился воспоминаниями о 2010 годе, когда Катар получил право на проведение ЧМ-2022. 

"ФИФА не была коррумпирована. Люди в ФИФА – были. Давал ли Катар взятки за проведение чемпионата мира? Не знаю, не видел. Но в случае с получением права на проведение чемпионата мира возможно все.

Я живу в мире с самим собой и со всей планетой, но не со своим преемником. Он выступил против меня, это несправедливо. 

За неделю до назначения страны-хозяйки мне позвонил Мишель Платини. Он сказал, что его попросили проголосовать за Катар. Мишель должен был сказать отказать своему президенту. Он сделал бы что-то хорошее для мира, а не для отдельной страны", – сказал Блаттер в документальном фильме "Человек, который продал чемпионат мира", транслировавшемся на Discovery+.

Также не пропустите: В "Ювентусе" заявили, что финансовый фэйр-плей не работает. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Шахтер" уничтожил "Зарю" в матче УПЛ

"Шахтер" уничтожил "Зарю" в матче УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов