Экс-президент ФИФА допускает, что ЧМ в Катаре был "куплен"
Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился воспоминаниями о 2010 годе, когда Катар получил право на проведение ЧМ-2022.
"ФИФА не была коррумпирована. Люди в ФИФА – были. Давал ли Катар взятки за проведение чемпионата мира? Не знаю, не видел. Но в случае с получением права на проведение чемпионата мира возможно все.
Я живу в мире с самим собой и со всей планетой, но не со своим преемником. Он выступил против меня, это несправедливо.
За неделю до назначения страны-хозяйки мне позвонил Мишель Платини. Он сказал, что его попросили проголосовать за Катар. Мишель должен был сказать отказать своему президенту. Он сделал бы что-то хорошее для мира, а не для отдельной страны", – сказал Блаттер в документальном фильме "Человек, который продал чемпионат мира", транслировавшемся на Discovery+.
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|3
|3
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|Египет
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|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
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|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
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|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3