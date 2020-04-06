Экс-президент "Интера" уверен, что клуб работает над трансфером Месси

Экс-президент "Интера" Массимо Моратти заявил, что миланский клуб в будущем приобретет капитана "Барселоны" Лионеля Месси.



"Я считаю, что эту мечту нельзя назвать недостижимой. Думаю, руководство уже пытается его заполучить и ранее они предпринимали попытки. Думаю, шанс есть, н не наю как это осуществить в нынешней ситуации. В конце сезона мы увидим много странных вещей", - цитирует Моратти на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Radio Uno.



Соглашение 32-летнего форварда с "Барселоной" рассчитано до лета 2021 года. Месси играет в каталонском клубе на протяжении всей карьеры.

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