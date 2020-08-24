Экс-президент "Интера" высказался о возможном переходе Месси в команде

1 Теги интер миланлионель месси

Экс-президент "Интера" высказался о возможном переходе Месси в команде

Экс-президент "Интера" Массимо Моратти прокомментировал информацию о том, что капитан "Барселоны" Лионель Месси может перейти в итальянский клуб.

"Думаю, "Интер" уже пробовал купить Месси. Я видел рекламу Suning, где образ Месси был спроецирован на миланский собор. Это заставляет подумать о том, что они приняли хотя бы одну попытку. Это сложная сделка на экономическом уровне. Главное препятствие - желание Месси. Нужно действительно понять, готов ли он покинуть "Барселону", - цитирует Моратти AS.

Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец задумался об уходе из каталонского клуба, так как недоволен руководством.

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