Экс-президент "Интера" высказался о возможном переходе Месси в команде
Экс-президент "Интера" Массимо Моратти прокомментировал информацию о том, что капитан "Барселоны" Лионель Месси может перейти в итальянский клуб.
"Думаю, "Интер" уже пробовал купить Месси. Я видел рекламу Suning, где образ Месси был спроецирован на миланский собор. Это заставляет подумать о том, что они приняли хотя бы одну попытку. Это сложная сделка на экономическом уровне. Главное препятствие - желание Месси. Нужно действительно понять, готов ли он покинуть "Барселону", - цитирует Моратти AS.
Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец задумался об уходе из каталонского клуба, так как недоволен руководством.
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|М
|О
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|Ювентус
|26
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|26
|62
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17