Экс-президент "Интера" высказался о возможном подписании Месси

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Экс-президент "Интера" высказался о возможном подписании Месси

Бывший президент "Интера" Массимо Моратти считает, что миланскому клубу по силам оформить трансфер нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Сейчас я просто болельщик и не обладаю никакой инсайдерской информацией. Но я знаю одно: у владельцев клуба есть всё необходимое, чтобы привести Месси в Милан, как с точки зрения финансов, так и в контексте способностей", - цитирует Моратти Goal.com.

Напомним, что 33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Ранее сообщалось, что отец звёздного футболиста Хорхе приобрёл недвижимость в Милане и собирается перенести в Италию свои бизнес-активы.

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