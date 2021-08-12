Экс-президент "Лейрии" может стать спортивным директором "Спартака"
Московский "Спартак" продолжает искать нового спортивного директора после ухода с указанного поста Дмитрия Попова.
По информации A Bola, одним из основных кандидатов в шорт-листе "красно-белых" является Александр Толстиков.
Функционер известен, как бывший президент "Лейрии". Сейчас он занимает должность заместителя директора академии по спортивным вопросам в "Краснодаре".
Толстиков владеет португальским языком, что должно помочь главному тренеру команды Рую Витории.
Напомним, что "Спартак" проиграл четыре из пяти стартовых матчей в сезоне 2021/22.
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