Экс-президент "Локомотива": "Боюсь, Газизову в "Спартаке" могут мешать"

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Экс-президент "Локомотива": "Боюсь, Газизову в "Спартаке" могут мешать"

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу назначения Шамиля Газизова на пост генерального директора "Спартака".

"Много слышал о Газизове. По результатам его труда видно, что человек очень грамотный, отлично выстроил работу в "Уфе". С трансферами не было проблем: Зинченко продали. Но боюсь, что Шамилю будет очень трудно в "Спартаке". В "Уфе" он главный. Конечно, над ним стоят руководители региона. Но властей Республики легко убедить в своей правоте, а внутри клуба он хозяин. В "Спартаке" же другие начальники, и их много. Совет директоров, комитеты. Боюсь, ему могут мешать работать. К тому же давление в "Спартаке" не сравнится с давлением в "Уфе".

Ему придется подстраиваться под ситуацию. Переделывать ее под себя не удастся. Мы хотим, чтобы у него все получилось. Но сомневаюсь, что все будет хорошо. В "Спартаке" очень много "умных" людей. Я на себе столкнулся с этим, когда пришел в "Локомотив". Казалось бы, решение лежит на поверхности, но его нужно согласовать с целым кругом людей. Мне это всегда доставляло проблемы", - цитирует Наумова "РБ-Спорт".

51-летний Газизов ранее занимал аналогичный пост в "Уфе". При нем башкирский клуб занимал шестое место в Российской Премьер-Лиге, а также доходил до полуфинала Кубка России.

Не пропустите: Федун объяснил свое решение назначить Газизова на пост генерального директора "Спартака". | http://soccernews.ru
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