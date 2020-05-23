Экс-президент "Локомотива" Наумов заявил, что Николича уволят к зиме

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Экс-президент "Локомотива" Наумов заявил, что Николича уволят к зиме

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, как долго будущий тренер московского клуба Марко Николич проработает в команде.

"А теперь я вам спрогнозирую: придет Николич, а еще, как говорит Кикнадзе, ужмется бюджет. Но когда ужимается бюджет, тренера не меняют. Смена тренера - это всегда увеличение бюджета.

Приедет Николич, потренирует и скажет: "Мне нужны новые игроки, а те, которые есть, не подходят. Надо покупать, а иначе я не дам результат". А если он не даст результат, то Кикнадзе спросят: "Ты зачем Семина убирал? Мы шли на втором месте, а теперь - на четвертом-пятом". Значит, нужно покупать игроков, но денег в "Локомотиве" нет, а значит, купят либо малоизвестных, либо тех, кто уже на сходе. И они не проявят себя, купят следующих, а этим надо компенсацию платить. А потом надо Николича увольнять - опять компенсацию платить.

В итоге Николича уволят к зиме, после первого круга чемпионата, потому что он такого результата, как Семин, не даст. Болельщики будут требовать результата, и под давлением все это случится - Николича отправят отставку, а к весне следующего года будет еще какой-то тренер. Мы это все проходили, мы вернулись назад в 2011 год, когда пришла Смородская и началось - Семина выгнали, а сколько тренеров поменяли? А сколько игроков? А сколько денег потратили?" - передает слова Наумова "Матч ТВ".

Напомним, что совет директоров "Локо" решил не продлевать контракт с Сёминым. Это вызвало негативную реакцию со стороны фанатов команды.

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