Экс-президент "Локомотива" назвал причину неудачи команды в Лиге Чемпионов
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, почему московский клуб неудачно выступает в групповом этапе Лиги Чемпионов сезона-2019/20.
"В зимнем перерыве "Локомотив" должен сделать правильные выводы: нужно усиливать состав, опять бороться за лигочемпионское место и начинать там новый поход. Жизнь продолжается, ничего страшного не произошло. "Локомотив" на правильном пути, он постепенно улучшает свою игру. Скамейка в клубе очень короткая, в Турине проиграли из-за того, что некем было усилиться. У "Ювентуса" же игрок вышел и сделал дубль, а у "железнодорожников" такого человека не было", - приводит слова Наумова "Рейтинг Букмекеров".
После пяти туров группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице группы D. Московский клуб лишился шансов на выход в плей-офф турнира, а также не сможет занять в группе третье место, чтобы принять участие в плей-офф Лиги Европы.
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