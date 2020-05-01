Экс-президент "Локомотива" объяснил, почему решил не покупать Неймара в 2007 году

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, почему 13 лет назад московский клуб отказался от трансфера бразильского форварда Неймара.

"История с Неймаром началась, когда Сёмина не было в клубе. Да, возник вопрос - рассматривать ли этот трансфер. Но нужно понимать, что Неймар был никем. Он был мальчишкой. И мы не стали рассматривать эту сделку, когда за него запросили сумасшедшие деньги. И при Сёмине это решение приняли окончательно.

Насколько я помню, речь шла о сумме большей, чем 5 миллионов евро. Но Неймар мог бы не стать тем Неймаром, согласись он на переезд в Россию. Надо найти свой клуб, тропинку в футболе. Здесь не может быть сослагательного наклонения. Тогда он был никому не известным человеком, и мы не были готовы купить за большие деньги молодого парня", - заявил Наумов.

Напомним, что в 2013 году Неймар перешёл из "Сантоса" в "Барселону", а после четырёх сезонов на "Камп Ноу" перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро, что до сих пор остаётся мировым трансферным рекордом.

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