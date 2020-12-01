Экс-президент "Локомотива" поделилась ожиданиями от матча ЛЧ с "Зальцбургом"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зальцбургом".

"Локомотив" занимает 3 место в группе A, набрав 3 очка.

"Считаю, что "Зальцбург" - очень сильная команда. Я видела их игру с "Баварией", австрийцы достойно там играли. Не думаю, что это легкая прогулка для "Локомотива", ведь они очень устали и в РПЛ, и в Лиге чемпионов.

Тем не менее нужно серьезно отнестись к сопернику и постараться матч выиграть. Абсолютно уверена, что именно такая задача стоит перед игроками "Локомотива". Однако одно дело мечты, другое - реальность.

Безусловно, потеря Крыховяка - очень серьезный удар для "Локомотива". Это еще больше усложняет сегодняшнюю игру", - цитирует Смордскую Sport24.

Матч "Локомотив" - "Зальцбург" запланирован на 1 декабря. Начало встречи - в 20:55 (мск).

Не пропустите: Дмитрий Сенников: "Локомотив" может переиграть "Ред Булл Зальцбург" тактически" | http://soccernews.ru