Экс-президент "Локомотива" поделилась ожиданиями от матча ЛЧ с "Зальцбургом"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зальцбургом".
"Локомотив" занимает 3 место в группе A, набрав 3 очка.
"Считаю, что "Зальцбург" - очень сильная команда. Я видела их игру с "Баварией", австрийцы достойно там играли. Не думаю, что это легкая прогулка для "Локомотива", ведь они очень устали и в РПЛ, и в Лиге чемпионов.
Тем не менее нужно серьезно отнестись к сопернику и постараться матч выиграть. Абсолютно уверена, что именно такая задача стоит перед игроками "Локомотива". Однако одно дело мечты, другое - реальность.
Безусловно, потеря Крыховяка - очень серьезный удар для "Локомотива". Это еще больше усложняет сегодняшнюю игру", - цитирует Смордскую Sport24.
Матч "Локомотив" - "Зальцбург" запланирован на 1 декабря. Начало встречи - в 20:55 (мск).
Не пропустите: Дмитрий Сенников: "Локомотив" может переиграть "Ред Булл Зальцбург" тактически" | http://soccernews.ru
главное
-
Стадион "Наполи" переименуют в честь Марадоны уже к ближайшей домашней игре
-
В УЕФА назвали причину присуждения поражений сборной Украины в матче со Швецией
-
Кварацхелия излечился от коронавируса и вернулся в общую группу "Рубина"
-
Лопетеги хочет видеть Иско в "Севильей"
-
Месси, Коутиньо и тер Штеген пропустят матч ЛЧ с "Ференцварошем"
Лента новостей
-
"МЮ" готов купить Эриксена этой зимой
-
Куман рассказал, почему Месси пропустит матч "Барселоны" с "Ференцварошем"
-
Экс-президент "Локомотива" поделилась ожиданиями от матча ЛЧ с "Зальцбургом"
-
Стадион "Наполи" переименуют в честь Марадоны уже к ближайшей домашней игре
-
"Уфа" отправилась на сбор в Сочи
-
В Узбкистане после матча произошла массовая драка
-
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может переиграть "Ред Булл Зальцбург" тактически"
-
В УЕФА назвали причину присуждения поражений сборной Украины в матче со Швецией
-
Гари Невилл считает, что у "Тоттенхэма" не получится выиграть Премьер-лигу
-
Луческу поддержал Пирло перед матчем Лиги Чемпионов с "Ювентусом"
-
Кварацхелия излечился от коронавируса и вернулся в общую группу "Рубина"
-
Лопетеги хочет видеть Иско в "Севильей"
-
"Челси" и Давид Алаба заключат предварительный договор этой зимой
-
Дети Аршавина назвали его лучший матч в карьере
-
Адиев отстранен от работы в "Чайке"
-
Семак о матче с "Уралом" без зрителей: "Странности случаются, но решения принимаем не мы"
-
Месси, Коутиньо и тер Штеген пропустят матч ЛЧ с "Ференцварошем"
-
Самедов дал прогноз на матч "Локомотив" - "Зальцбург"
-
Расписание матчей первой части 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов
-
Мусаев рассказал об ожиданиях матча "Краснодар" - "Ренн" в Лиге Чемпионов