Экс-президент "Локомотива" прокомментировал информацию о переливании крови игрокам
Бывший президент "Локомотива" Валерий Филатов обвинил во лжи экс-игрока "железнодорожников" Гарри О'Коннора, который заявил, что футболистам "Локо" переливали кровь перед матчами для повышения выносливости.
"Это наглая ложь! Ничего подобного никогда не было. Мы даже не знали, что такое возможно. Зачем ему спустя столько лет врать? Да потому что он человек такой. Нехороший, мягко говоря. Не хочу вообще о нем говорить", - приводят слова Филатова российские СМИ.
Напомним, что Филатов был президентом "Локомотива" с 1992 года по декабрь 2006-го.
Не пропустите: О’Коннор заявил, что в "Локомотиве" игроки употребляли допинг. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Надежда на повторение римского чуда: "Рома" ляжет костьми в матче с "Ливерпулем"
-
"Реал" отстоял ничью на "Сантьяго Бернабеу" и вышел в финал Лиги чемпионов
-
Топ-8 клубов по тратам в последнее десятилетие на трансферы
-
Итоги 35 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ
Лента новостей
-
"Ювентус" намерен подписать хавбека "Милана"
-
Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде
-
Бендтнер признался, что хотел бы вернуться в Данию
-
Моуринью не исключил, что Каррик получит должность в "МЮ"
-
Толиссо высказался об ответном матче с "Реалом"
-
Мюллер: "Мы просто подарили голы "Реалу"
-
Модрич: "Споры по поводу судейства есть всегда, когда играет "Реал"
-
Васкес: "Реал" был лучше "Баварии", поэтому и победил"
-
Надежда на повторение римского чуда: "Рома" ляжет костьми в матче с "Ливерпулем"
-
Гари Невилл выбрал команду сезона в АПЛ
-
Марсело о своей игре рукой: "Думаю, что это был пенальти"
-
Верратти: "Знаю, что Неймар хочет продемонстрировать на Чемпионате Мира большую игру"
-
Вальверде намерен расстаться с Паулиньо
-
Зидан: "Счастливы, потому что обыграли три великие команды"
-
Хайнкес: "Это была моя последняя игра в Лиге Чемпионов, больше никогда не буду тренировать"
-
Зидан: "Бензема доказал, что он - отличный игрок"
-
Хайнкес: "С "Реалом" мы играли без пяти ключевых игроков, но это не оправдание нам"
-
Зидан: "Выйти в третий раз подряд в финал Лиги Чемпионов - это не нормально"
-
Хайнкес: "Не могу выделить фаворита в финале Лиги Чемпионов"
-
Хайнкес: "В двух матчах мы были лучшей командой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|28
|57
|2
|Спартак Москва
|28
|53
|3
|ЦСКА Москва
|28
|52
|4
|Краснодар
|28
|50
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|50
|6
|Уфа
|28
|39
|7
|Арсенал Тула
|28
|39
|8
|Урал
|28
|37
|9
|Рубин
|28
|36
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Динамо Москва
|28
|34
|12
|Ростов
|28
|34
|13
|Амкар
|28
|31
|14
|Анжи
|28
|24
|15
|Тосно
|28
|24
|16
|СКА Хабаровск
|28
|13