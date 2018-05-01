Экс-президент "Локомотива" прокомментировал информацию о переливании крови игрокам



Бывший президент "Локомотива" Валерий Филатов обвинил во лжи экс-игрока "железнодорожников" Гарри О'Коннора, который заявил, что футболистам "Локо" переливали кровь перед матчами для повышения выносливости.

"Это наглая ложь! Ничего подобного никогда не было. Мы даже не знали, что такое возможно. Зачем ему спустя столько лет врать? Да потому что он человек такой. Нехороший, мягко говоря. Не хочу вообще о нем говорить", - приводят слова Филатова российские СМИ.

Напомним, что Филатов был президентом "Локомотива" с 1992 года по декабрь 2006-го.

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