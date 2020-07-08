Экс-президент "Локомотива" прокомментировал отставку Цорна

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу отставки Томаса Цорна с поста генерального директора "Спартака".

"При Цорне у "Спартака" было очень много провальных трансферов, дорогущего Гуса Тила взяли. Кандидатура главного тренера Доменико Тедеско тоже очень спорная. Насколько и чем он лучше Олега Кононова? И чем он лучше остальных российских молодых тренеров?

Ну, потренировал немного "Шальке", и не сказать, что успешно. За все эти ошибки Цорн заслуживал увольнение. Я считаю, что руководство "Спартака" приняло правильное решение.

Результата у "Спартака" нет, единственное, что время для отставки выбрали не самое подходящее. Не надо спешить", - сказал Наумов.

Ранее стало известно, что генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн покинул клуб. На его замену рассматриваются Газизов и экс-вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

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