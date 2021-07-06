Экс-президент "Локомотива" раскритиковал приглашение Рангника
Фото: Евроспорт/Автор неизвестен
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов раскритиковал приглашение Ральфа Рангника на должность руководителя по спорту и развитию.
"Приглашение Рангника – глупость несусветная. Все эти специалисты иностранные не помогут нам. Надо просто засучить рукава и заниматься нашим футболом самим. Начиная от президента РФС и заканчивая менеджерами в клубах, хватит дурака валять. Вот пришёл Рангник и что он делать-то будет?! Он языка и культуры не знает. Как он может развивать клуб и игроков, не зная о российском футболе ровным счётом ничего?! Придёт он, в кабинет сядет и всё. Для меня это просто какая-то непонятная пиар-акция, никчёмная. Всё это просто провалится и ничего не будет.
Новости про агентство смотрятся странно, но, мне кажется, что это желание "Локомотива" работать с одним человеком. Упростить через это работу с агентствами и агентами", — сказал Наумов "Чемпионату".
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