Экс-президент "Локомотива" раскритиковал приглашение Рангника

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Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов раскритиковал приглашение Ральфа Рангника на должность руководителя по спорту и развитию.

"Приглашение Рангника – глупость несусветная. Все эти специалисты иностранные не помогут нам. Надо просто засучить рукава и заниматься нашим футболом самим. Начиная от президента РФС и заканчивая менеджерами в клубах, хватит дурака валять. Вот пришёл Рангник и что он делать-то будет?! Он языка и культуры не знает. Как он может развивать клуб и игроков, не зная о российском футболе ровным счётом ничего?! Придёт он, в кабинет сядет и всё. Для меня это просто какая-то непонятная пиар-акция, никчёмная. Всё это просто провалится и ничего не будет.

Новости про агентство смотрятся странно, но, мне кажется, что это желание "Локомотива" работать с одним человеком. Упростить через это работу с агентствами и агентами", — сказал Наумов "Чемпионату".

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