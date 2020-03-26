Экс-президент "Локомотива" раскритиковал работу Семака в "Зените"
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о работе Сергея Семака на посту главного тренера "Зенита".
"Семак пока не сильный тренер, даже несмотря на то, что второй год подряд может выиграть чемпионат. Он хороший человек, я очень по-доброму к нему отношусь, но это к работе тренера отношения не имеет... Он допускает много тактических ошибок. Лигу Чемпионов, домашнюю игру с "Лейпцигом" напомнить? Выставить семь оборонительных игроков, "Лейпциг" - это что, "Барселона"? "Зенит" мог завершить матч куда более успешно, если бы играл в свой футбол. И тренерский штаб у него слабый", - сказал Наумов.
Напомним, что Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года и в первом же сезоне привёл "сине-бело-голубых" к чемпионству.
До питерского клуба 44-летний специалист самостоятельно работал только в "Уфе".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
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|22
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|3
|Краснодар
|22
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|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20