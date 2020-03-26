Экс-президент "Локомотива" раскритиковал работу Семака в "Зените"

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о работе Сергея Семака на посту главного тренера "Зенита".

"Семак пока не сильный тренер, даже несмотря на то, что второй год подряд может выиграть чемпионат. Он хороший человек, я очень по-доброму к нему отношусь, но это к работе тренера отношения не имеет... Он допускает много тактических ошибок. Лигу Чемпионов, домашнюю игру с "Лейпцигом" напомнить? Выставить семь оборонительных игроков, "Лейпциг" - это что, "Барселона"? "Зенит" мог завершить матч куда более успешно, если бы играл в свой футбол. И тренерский штаб у него слабый", - сказал Наумов.

Напомним, что Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года и в первом же сезоне привёл "сине-бело-голубых" к чемпионству.

До питерского клуба 44-летний специалист самостоятельно работал только в "Уфе".

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