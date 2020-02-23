Экс-президент "Локомотива" рассказал, почему клуб никого не купил в зимнее трансферное окно



Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, почему московский клуб не приобрел ни одного футболиста в зимнее трансферное окно.

"Я предполагал, что "Локомотив" не усилится этой зимой. Совет директоров клуба неоднократно давал понять, что нынешнее финансовое положение не позволяет активно работать на трансферном рынке. В принципе, была небольшая надежда, что кого-то возьмут в аренду, недорого. Но ничего не получилось. И "Локомотив", надо признать, сейчас в непростом положении", - приводят слова Наумова российские СМИ.

Напомним, что в январе "железнодорожники" лишились нападающего Федора Смолова, который на правах аренды перешел в "Сельту".

После 19 туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после зимней паузы клуб проведет 29 февраля в гостях с "Зенитом".

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