Экс-президент "Локомотива" рассказал, почему появились слухи об уходе Смолова из клуба

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился мыслями о том, что вызвало новую волну слухов об уходе нападающего Фёдора Смолова в другой клуб.

"Дело в том, что Фёдор никак не заиграет в свою силу в "Локомотиве". Это не тот форвард, которого мы знали в "Краснодаре". Вот его периодически и отправляют в другие команды... Отсюда все эти всевозможные слухи. Уйдёт или нет? Мне сложно сказать. Но я считаю, что "Локомотиву" сейчас не выгодно терять Смолова", - сказал Наумов.

Накануне в СМИ появилась информация об интересе к 29-летнему россиянину со стороны "Эспаньола" и "Фейеноорда".

Смолов выступает за "Локомотив" с лета 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

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