Экс-президент "Локомотива" Смородская прокомментировала интервью Семина
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась по поводу интервью бывшего тренера клуба Юрия Семина, который вчера, 31 мая, покинул команду.
"Конечно, Юрий Палыч сжигает мосты. После таких нападок на руководство ясно, что в этот клуб его больше не позовут. Именно это руководство.
Все, что говорит Юрий Палыч, имеет право на жизнь, но это некая идеальная картина. Я имею в виду его мнение о трансферах. Он говорит, что при покупке игрока он должен быть уверен в нем на сто процентов. На сто процентов можно быть уверенным только в Месси, Роналду и, может быть, в Суаресе. Все остальные игроки - без исключения - должны пройти адаптацию и к стране, и к чемпионату, и к коллективу. Никто не может быть уверен, что все получится", - цитирует Смородскую Sport24.
Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.
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|Команда
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|4
|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18