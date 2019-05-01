Экс-президент "Локомотива" Смородская высказалась о работе Кононова в "Спартаке"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что недовольна тем, как наставник "Спартака" Олег Кононов выполняет свою работу.

"Мне не нравится, как работает Кононов. Тренерский почерк обычно виден: у Хосепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и других. Но у "Спартака" почерка нет", - сказала Смордская.

"Спартак" занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.

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