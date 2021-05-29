Экс-президент "Локомотива" сравнил Мухина и Денисова

Фото сайт "Локомотива"

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов выразил сожаление в связи с уходом из клуба полузащитника Максима Мухина.

В пятницу было объявлено, что 19-летнего футболист купил ЦСКА. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 170 тысяч евро.

"Мухин - очень перспективный игрок. Каждый раз напоминает мне молодого Игоря Денисова. Максим такого же склада игрок: неуступчивый, крепкий, креативный. Да что там говорить, вырастет в большого мастера. Это огромная потеря для "Локомотива". Считаю, что недоработал клуб. Нужно было сделать всё, чтобы этого игрока удержать. Очень плохо, что не получилось", - сказал Наумов.

Мухин выступал за "Локо" с 2019 года, сыграл 15 матчей, результативными действиями не отличался.

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