Экс-президент "Локомотива" сравнил Мухина и Денисова
Фото сайт "Локомотива"
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов выразил сожаление в связи с уходом из клуба полузащитника Максима Мухина.
В пятницу было объявлено, что 19-летнего футболист купил ЦСКА. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 170 тысяч евро.
"Мухин - очень перспективный игрок. Каждый раз напоминает мне молодого Игоря Денисова. Максим такого же склада игрок: неуступчивый, крепкий, креативный. Да что там говорить, вырастет в большого мастера. Это огромная потеря для "Локомотива". Считаю, что недоработал клуб. Нужно было сделать всё, чтобы этого игрока удержать. Очень плохо, что не получилось", - сказал Наумов.
Мухин выступал за "Локо" с 2019 года, сыграл 15 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Мухин прокомментировал свой переход в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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