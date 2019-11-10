Экс-президент "Локомотива" высказался о нарушении "Зенитом" регламента в 2009 году

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, почему в 2009 году "Зенит" не наказали техническим поражением за нарушение лимита на легионеров в матче Российской Премьер-Лиги.

"Без админресура здесь не обошлось. Я вам прямо скажу, что он был включен. Звонили руководители разных рангов, меня так "прихватили". Хотя документы в Спортивный арбитражный суд были готовы, и мы бы выиграли этот процесс, а "Зениту" засчитали бы поражение.

В руководстве РЖД откровенно сказали, если пойдешь в суд, то можешь писать заявление. Тогда же не было ни единого основания не засчитать "Зениту" техническое поражение.

Нам дали стопроцентную гарантию, что правда будет на нашей стороне. Это стоило "Локомотиву" третьего места и попадания в квалификацию Лиги чемпионов. Такое было, что тут скрывать", - приводят слова Наумова российские СМИ.

В сезоне-2009 "Зенит" занял третье место в чемпионате России, а затем вылетел от "Осера" в квалификации Лиги Чемпионов. "Локомотив" набрал такое же количество очков, но по дополнительным показателям финишировал на 4-й позиции.

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