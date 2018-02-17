Экс-президент "Марселя" раскритиковал руководство ПСЖ

Бывший президент "Марселя" Бернар Тапи высказался о ПСЖ.

"О ПСЖ говорят много глупостей, но есть кое-что, чего они не могут отрицать: ПСЖ - это базар, цирк. Клуб, в котором тренер не имеет никакой власти.

Но в конечном итоге руководство ПСЖ поймет, что тренировать команду должен как раз тренер и что футболисты должны прислушиваться к нему, какими бы ни были его решения - хорошими или плохими.

Трансфер Неймара? Честно говоря, я в своей жизни еще не видел такого бардака, как с этим переходом" - приводит слова Тапи Mundo Deportivo.

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