Экс-президент "Москвы" рассказал о срыве трансфера Луиша Фигу

Бывший президент "Москвы" Юрий Белоус признался, что в своё время столичный клуб действительно вёл переговоры с Луишем Фигу, но легендарный португалец так и не решился на вариант с переездом в Россию.

"Да, это не шутка, так и было. Я вёл эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект. Я сделал ему такое предложение... 8 миллионов евро в год! Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 миллиона в "Интер". Сказать нам "нет" он лично прилетел в Москву", - сказал Белоус.

В 2005 году Фигу перешёл из "Реала" в "Интер" на правах свободного агента и провёл в составе "нерадзурри" ещё четыре сезона.

ФК "Москва" прекратила своё существование в конце 2010 года из-за отказа генерального спонсора от финансирования клуба.

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