Экс-президент "Москвы" рассказал о срыве трансфера Луиша Фигу
Бывший президент "Москвы" Юрий Белоус признался, что в своё время столичный клуб действительно вёл переговоры с Луишем Фигу, но легендарный португалец так и не решился на вариант с переездом в Россию.
"Да, это не шутка, так и было. Я вёл эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект. Я сделал ему такое предложение... 8 миллионов евро в год! Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 миллиона в "Интер". Сказать нам "нет" он лично прилетел в Москву", - сказал Белоус.
В 2005 году Фигу перешёл из "Реала" в "Интер" на правах свободного агента и провёл в составе "нерадзурри" ещё четыре сезона.
ФК "Москва" прекратила своё существование в конце 2010 года из-за отказа генерального спонсора от финансирования клуба.
Не пропустите: РПЛ не допустит снятия "Тамбова" в этом сезоне. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Рауля Хименеса выписали из больницы после перелома черепа
-
Глава департамента судейства РФС обслужит матч за Суперкубок Мальдив
-
Влашич разочарован результатами ЦСКА
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Атлетико"
-
Агент Дриусси объяснил резкое заявление аргентинца в адрес "Зенита"
-
СМИ узнали размер ежемесячных расходов Диего Марадоны
-
Экс-президент "Москвы" рассказал о срыве трансфера Луиша Фигу
-
"Милан" установил клубный рекорд
-
Агенты пытаются трудоустроить Дибалу в АПЛ
-
"Уфа" намерена вернуть Урунова из "Спартака"
-
Стало известно, сыграет ли Серхио Рамос с "Боруссией"
-
Кейн забил юбилейный гол в карьере
-
Главные новости дня: 6 декабря
-
Чемпионат Франции, 13-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Лион" на выезде побеждает "Метц" и выходит на третью строчку
-
"Милан" без Златана справляется с "Сампдорией"
-
1
"Ливерпуль" дома громит "Вулверхэмптон"
-
1
Куман сказал, кого хочет подписать зимой
-
Варди сломал угловой флажок, празднуя победный гол
-
Чемпионат Украины, 12-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица