Экс-президент Польского футбольного союза раскритиковал Соузу за уход из сборной

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Экс-президент Польского футбольного союза раскритиковал Соузу за уход из сборнойФото: инстаграм Соузы

Экс-президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек высказался об уходе Паулу Соузы с поста тренера национальной команды.

Португальский специалист покинул сборную Польши, хотя в марте поляки сыграют против России в стыковых матчах ЧМ-2022.

"Паулу Соуза поставил деньги выше приличий и принципов и, похоже, потерял все связи с нашей действительностью.

Однако, на мой взгляд, шансы пройти стыковые матчи для сборной увеличились. Надеюсь, президент сделает правильный выбор, и мы продолжим выступление", - написал Бонек в твиттере.

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