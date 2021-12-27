Экс-президент Польского футбольного союза раскритиковал Соузу за уход из сборной
Фото: инстаграм Соузы
Экс-президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек высказался об уходе Паулу Соузы с поста тренера национальной команды.
Португальский специалист покинул сборную Польши, хотя в марте поляки сыграют против России в стыковых матчах ЧМ-2022.
"Паулу Соуза поставил деньги выше приличий и принципов и, похоже, потерял все связи с нашей действительностью.
Однако, на мой взгляд, шансы пройти стыковые матчи для сборной увеличились. Надеюсь, президент сделает правильный выбор, и мы продолжим выступление", - написал Бонек в твиттере.
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