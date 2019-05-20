Экс-президент "Реала": "Бэйлу нельзя оставаться в "Реале"



Бывший президент мадридский "Реала" Рамон Кальдерон считает, что валлийский нападающий Гарет Бэйл покинет королевский клуб.

"По всей видимости, Бэйл уже сыграл свой последний матч за "Реал". В прошлом году Зидан просил клуб сохранить Роналду и продать Бэйла. Думаю, что Гарету больше нельзя оставаться в "Реале" из-за отношений с тренером и фанатами. Они не верят, что Бэйл предан команде. Поэтому для него лучше всего покинуть клуб.

Возможно, "Реал" отдаст его в аренду. Гарету не повезло в "Реале" изначально. Фанаты ожидали, что за такие большие деньги он будет играть еще лучше, чем Роналду, но это невозможно", - цитирует Кальдерона BBC.

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