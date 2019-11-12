Экс-президент "Реала" Кальдерон высказался о поведении Роналду в матче с "Миланом"

Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон высказался о поступке форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что в игре с "Миланом" португалец негативно отреагировал на свою замену на 54-й минуте. Игрок проигнорировал тренера команды Маурицио Сарри и сразу отправился в раздевалку, после чего покинул стадион не дожидаясь конца матча.

"Это нормальная реакция. Великие футболисты не любят когда их меняют. Такое же было и с бразильцем Роналдо. Он хотел играть даже в товарищеских играх.

"Ювентусу" нужно проявить терпение и подождать когда Криштиану успокоится. Не нужно принимать поспешные решения", - приводит слова Кальдерона AS.

Отметим, что Сарри заменил Роналду во втором матче кряду. Ранее сообщалось, что у футболиста есть проблемы с коленом.

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