Экс-президент "Реала" Кальдерон высказался о поведении Роналду в матче с "Миланом"
Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон высказался о поступке форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Напомним, что в игре с "Миланом" португалец негативно отреагировал на свою замену на 54-й минуте. Игрок проигнорировал тренера команды Маурицио Сарри и сразу отправился в раздевалку, после чего покинул стадион не дожидаясь конца матча.
"Это нормальная реакция. Великие футболисты не любят когда их меняют. Такое же было и с бразильцем Роналдо. Он хотел играть даже в товарищеских играх.
"Ювентусу" нужно проявить терпение и подождать когда Криштиану успокоится. Не нужно принимать поспешные решения", - приводит слова Кальдерона AS.
Отметим, что Сарри заменил Роналду во втором матче кряду. Ранее сообщалось, что у футболиста есть проблемы с коленом.
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|Команда
|М
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|12
|31
|3
|Лацио
|12
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|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7