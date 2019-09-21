Экс-президент "Реала" Кальдерон заявил, что клуб может возглавить Моуринью

Теги реал мадриджозе моуриньюзинедин зидан

Экс-президент "Реала" Кальдерон заявил, что клуб может возглавить Моуринью

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон заявил, что новым главным тренером мадридского клуба может стать португальский специалист Жозе Моуринью. Об этом сообщает A Bola.

Кальдерон также отметил, что у нынешнего тренера Зинедина Зидана и президента клуба Флорентино Переса напряженные отношения.

У Зидана и Переса напряженные отношения. Перес недоволен тем, как тренер относится к Бэйлу и Хамесу. В начале он говорил им уходить, а теперь они в стартовом составе. У них просто нет никакой альтернативы. Зидан злится, что это не тот состав, который он хочет видеть.

Я думаю, что Моуринью может вернуться в "Реал". Ему говорили полгода подождать. Надеюсь, ему компенсируют этот простой", - сказал Кальдерон.

Завтра, 22 сентября, состоится матч 5-го тура Примеры "Севилья" - "Реал". Начало - в 22:00 (мск).

Напомним, Зидан возглавил "Реал" во второй раз этой весной. "королевский клуб" занимает 4 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 8 баллов.

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