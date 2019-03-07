Экс-президент "Реала" подверг серьезной критике нынешнего главу клуба

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Экс-президент "Реала" подверг серьезной критике нынешнего главу клуба
Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон раскритиковал нынешнего главу клуба Флорентино Переса.

"Одновременное ведение переговоров с Зиданом и Моуринью - это свидетельство невероятной бездарности Переса. У Моуринью и Зидана нет ничего общего. У них разное все - поведение, характер, система игры", - написал Кальдерон в твиттере.

Напомним, что "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов, а в чемпионате Испании отстает от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.

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