Экс-президент "Реала" подверг серьезной критике нынешнего главу клуба
Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон раскритиковал нынешнего главу клуба Флорентино Переса.
"Одновременное ведение переговоров с Зиданом и Моуринью - это свидетельство невероятной бездарности Переса. У Моуринью и Зидана нет ничего общего. У них разное все - поведение, характер, система игры", - написал Кальдерон в твиттере.
Напомним, что "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов, а в чемпионате Испании отстает от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22