Экс-президент "Реала" рассказал о ходе переговоров с Моуринью

Известный португальский специалист Жозе Моуринью близок к возвращению в "Реал".

По словам экс-президента "Реала" Рамона Кальдерона, переговоры между сторонами находятся на стадии завершения и Моуринью должен возглавить клуб уже на следующей неделе.

Кальдерон также сообщил о попытке "Реала" вернуть Зинедина Зидана, однако француз отказался от предложения.

Напомним, что Моуринью сменит на тренерском мостике Сантьяго Солари, при котором клуб в этом сезоне вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов, а также практически утратил шансы на победу в Примере.

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